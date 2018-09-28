Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Уход стран от расчетов в американских долларах в пользу национальных валют плохо скажется на мировом влиянии Вашингтона, заявил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

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«Этот процесс пойдет, и он в конечном итоге ослабит США и их влияние на мировую экономику», — сказал Лавров.

Напомним, процесс перехода к расчетам в национальных валютах в обход доллара уже запущен рядом стран. Необходимость уйти от долларовых расчетов спровоцирована США, усилившими торговые войны, причем не только с Китаем и Турцией, но и со своими традиционными стратегическими партнерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин заинтересованы в переходе на нацвалюты во взаиморасчетах. К концу этого года Москва выйдет на рекордный уровень товарооборота с Пекином.