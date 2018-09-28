Стокгольм, 29 сентября, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Женатые люди, которые работают в большом коллективе с большим числом представителей противоположного пола, более склонны к разводам. К такому выводу пришла группа шведских ученых и опубликовала свои результаты в журнале Sciencemag.

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Исследователи проанализировали данные более ста тысяч датских семей и их трудовом опыте за период с 1981 по 2002 год. Выбор такого исходного материала ученые объясняют большим числом людей разных полов, занятых на рынке труда, а также высоким процентом выхода на работу после рождения ребенка среди датских женщин.

Социологи пришли к выводу, что риск развода у мужчин, работающих в коллективе с большим числом людей противоположного пола, оказывается выше на 15%, чем у мужчин, работающих в исключительно мужском коллективе.

Для женщин работа в смешанном коллективе повышает риск разводов на 10%. При этом, как подчеркивают исследователи, у мужчин с высшим образованием риск развода выше вдвое, чем у тех, у кого этого образования нет.

При этом наиболее высокое количество разводов приходится на работников, занятых в сфере услуг — в гостиницах и ресторанах. Наименьшее же число, по мнению ученых, приходится на работников сельского хозяйства и библиотек.

Ранее американские ученые выяснили, что женщины тяжелее переносят нарастающую с годами напряженность и в итоге в два раза чаще подают на развод. Предположительно, женщины не ожидают от брака слишком многого — в отличие от мужчин.