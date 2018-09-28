Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Глава МИД Китая Ван И в ходе выступления в ООН призвал Соединенные Штаты отказаться от «протекционизма», 28 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Протекционисты вредят самим себе, но односторонние шаги наносят урон всем», — заявил Ван И участникам Генассамблеи ООН.

Также Ван И выступил с аналогичным призывом в Совете по международным отношениям (CFR) в Нью-Йорке. Глава МИД КНР назвал поведение политического руководства США «серьезным стратегическим недоразумением» и призвал «беречь и ценить» двусторонние отношения.

«Отношения между нашими двумя странами являются общим достоянием, их нужно беречь и ценить. Это результат работы поколений людей. Это похоже на стекло — его легко сломать, но трудно восстановить», — заявил Ван И в ходе выступления в CFR.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в августе и сентябре администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила ввозные пошлины, которые затрагивают $250 млрд китайского импорта. Китай ответил введением пошлин на американские товары.

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