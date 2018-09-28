Душанбе, 28 сентября, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Видеосъемки саммита глав государств СНГ в Душанбе зафиксировали моменты, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорили «на ногах» после церемонии совместного фотографирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Ильхам Алиев И Никол Пашинян на встрече глав государств СНГ в Душанбе

Напомним, что первая встреча Алиева и Пашиняна состоялась в Москве в рамках церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2018. Встреча лидеров двух государств в формате саммита СНГ не готовилась и журналисты не знали, какими словами обменялись президент и премьер друг с другом.

Однако вскоре Пашинян написал в своем блоге в Facebook: «В Душанбе между мной и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся разговор. Я расскажу детали по возвращению в Ереван».

И вот появились сенсационные детали этой, по словам премьера, «неформальной встречи». Они обсудили три момента в двусторонних отношениях стран.

Первый — главы министерств обороны Армении и Азербайджана должны договориться, чтобы предотвращать инциденты на границе. При этом Пашинян подчеркнул, что сразу же об этой договоренности он сообщил президенту Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакяну.

Второй — Пашинян и Алиев договорились быть приверженными диалогу и переговорам. Оба подчеркнули важность мирного решения карабахского вопроса.

Третий — Баку и Ереван наладят между собой оперативную связь, «чтобы сохранить незыблемость режима прекращения огня». При этом Пашинян сообщил, что в Душанбе предметных переговоров не было, несмотря на то, что лидеры двух стран общались и вчера вечером, и сегодня, 28 сентября.