Киев, 28 сентября, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине назначен Марк Этерингтон, сообщило 28 сентября издание «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Osce.org Марк Этерингтон

Напомним, Марк Этерингтон в составе миссии ОБСЕ посещал Донбасс в 2014 году и встречался как с представителями ДНР, так и Украины.

Ранее в МИД РФ отметили, что смена руководства СММ ОБСЕ в целом не отразится на работе миссии на Украине.

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