Газа, Палестина, 28 сентября, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Жертвой противостояния военных Израиля и палестинцев на границе сектора Газа стал ещё один протестующий, 28 сентября передает агентство Reuters.

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По информации министерства здравоохранения Газы, в ходе беспорядков от пуль израильских военных за день погибли семеро палестинцев, в том числе двое несовершеннолетних.

Общее число раненых составило 505 человек, причем 89 из них получили огнестрельные ранения. В протестах на границе Израиля и сектора Газа принимали участие несколько тысяч человек.

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