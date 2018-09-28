Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» вечером 28 сентября завершили ремонт трубопровода диаметром 300 мм у дома 20 по Измайловскому проспекту, сообщили в пресс-службе предприятия.

Oliva_N Авария на трубопроводе

Из-за дефекта этой трубы в ночь на пятницу в залитом кипятком помещении кафе погибли два молодых человека. Во дворе возник провал грунта, в который упали два автомобиля. Без тепла остались 76 зданий.

«На данный момент идет процесс заполнения теплоносителем и включение системы теплоснабжения зданий», — пояснили в «Теплосети».

Пришлось заменить 9 метров трубы, к работам было привлечено 20 специалистов и восемь единиц техники.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» вновь просят горожан и гостей города соблюдать внимательность и осторожность, и при первых признаках парения немедленно покинуть опасное место и не пытаться через него пройти.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ЧП органы СКР возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Свою проверку ведет также прокуратура Петербурга.

В связи со случившимся создана и приступила к работе межведомственная комиссия с участием представителей жилищного комитета, МЧС, Ростехнадзора.