Газа, Палестина, 28 сентября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Шестеро палестинцев, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в секторе Газа в результате обстрела протестующих израильскими военными, 28 сентября передает агентство Reuters.

WikimediaImages Сектор ГАЗА. Палестина

Согласно заявлению чиновников министерства здравоохранения Газы, в числе погибших на границе с Израилем — двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. Также сообщается о 290 раненых, в том числе 90 — с огнестрельными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 28 сентября, на границе Израиля и сектора Газа в очередной раз прошла массовая манифестация палестинцев, которая закончилась беспорядками и стрельбой со стороны военных Израиля.

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