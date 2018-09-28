Уфа, 28 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии наделили полномочиями сенатора бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Ufacity.info Ирек Ялалов (слева)

Выдвижение Ялалова инициировала партия «Единая Россия», кандидатуру бывшего мэра Уфы предложил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

«Это политик и, что еще более важно, хозяйственник большого масштаба с опытом управления таким мегаполисом, как Уфа, доросший до работы на федеральном уровне», — отметил Толкачев и добавил, что это не первый случай, когда руководители столицы республики переходят работать на федеральный уровень, и все подобные примеры были успешными.

Бывшего мэра поддержало большинство депутатов.

Ранее представителем законодательной власти Башкирии в верхней палате российского парламента был Рафаил Зиннуров. Исполнительную власть в сенате представляет Лилия Гумерова, полномочия которой истекают в сентябре 2019 года.

Напомним, 17 сентября Ялалов подал заявление о досрочной отставке с поста главы Уфы. Обязанности главы города исполняет его заместитель Салават Хусаинов. Региональный политсовет партии «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Ялалова на пост в Совфеде. 27 сентября депутаты гордумы большинством голосов отставку поддержали.

Ялалов впервые возглавил администрацию Уфы в январе 2012 года, до этого он занимал пост министра ЖКХ Башкирии. В феврале 2014 года с ним снова был заключен контракт на два года. В октябре 2016 года контракт был подписан на пять лет, срок полномочий истекал в 2020 году.

Конкурс на пост мэра Уфы состоится 29 октября. Кандидаты будут утверждены по итогам конкурсного отбора, который состоится 22 октября.