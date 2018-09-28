Киев, 28 сентября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Около 700 пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Киев — Мариуполь, были эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва, сообщает 28 сентября пресс-служба Национальной полиции Украины.

(сс) MOs810 Мариуполь. Вид на Азовское море

«На спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминированный поезд сообщением Киев — Мариуполь», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что на место были направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также взрывотехники и кинологи. Проводится проверка как самого поезда, так и прилегающей территории.