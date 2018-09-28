Москва, 28 сентября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Центробанк России опубликовал перечень признаков мошеннических действий с банковскими картами, при выявлении которых банки будут блокировать операции клиентов в соответствии с новыми нормами законодательства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Банковские карты

Первым таким признаком будет служить совпадение информации о получателе денежного перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Также признаком мошенничества может послужить совпадение параметров устройства, с которого осуществляется перевод, с данными устройства из базы.

Ещё одним признаком названо несовпадение характера, параметра, объёма, места совершения операции или устройства, с которого она осуществляется, с данными об обычных для клиента транзакциях.

Напомним, 27 сентября в России вступили поправки в законодательство, дающие банкам право блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие карт при возникновении подозрений, что операция совершается без согласия клиента.

Блокировка будет осуществляться на срок до двух дней, в течение который банк должен будет связаться с владельцем карты, чтобы подтвердить операцию. В случае, если выйти на связь с клиентом не удастся, блокировка будет сниматься через два рабочих дня.