СПЧ ООН продлил расследование преступлений Саудовской Аравии в Йемене
Женева, Швейцария, 28 сентября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Совет по правам человека ООН проголосовал за продление расследования преступлений «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией в Йемене, 28 сентября передает агентство Reuters.
Almigdad Mojalli
Последствия бомбардировки. Йемен
Решение принято 21 голосом против восьми, несмотря на протесты Саудовской Аравии, ОАЭ и представителей йеменского «правительства в изгнании».
За несколько лет войны в Йемене Саудовская Аравия и её союзники были неоднократно уличены в бомбардировках школ, мечетей, больниц и рынков на территории, контролируемой хуситами.
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