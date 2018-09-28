Равенсбург, Германия, 28 сентября, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в немецком городе Равенсбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщается 28 сентября в микроблоге местной полиции в Twitter.

(сс) niekverlaan С ножом

Отмечается, что инцидент произошёл на площади Мариенплац. Неизвестный напал на прохожих, в результате чего трое получили серьёзные ранения.

Место происшествия в настоящее время оцеплено. Сообщается, что нападавший задержан полицией. Каких-либо подробностей о его личности и возможных мотивах на данный момент не приводится.