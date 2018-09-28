Москва, 28 сентября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Киевские радикалы смогли бы найти на Донбассе «реальный отклик» своим действиям, заявил 28 сентября писатель Захар Прилепин в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

Участникам программы показали подборку нападений и глумлений националистов в Киеве, от недавней порчи машин российских дипломатов до издевательств над руководителем Россотрудничества Константином Воробьевым.

«Глядя на этих молодых ребят, я переживаю, почему же их нет на Донбассе. Они бы там нашли себе реальный отклик. А то сражаться с людьми старшего поколения, которые не могут толпой налетать, которые не могут на них отреагировать адекватно, это, конечно, очень «смело», — сказал Прилепин.

Он отметил, что не хочет обобщать и говорить, что на кадрах показан портрет современной Украины, однако бесчинства происходят «при полном потворстве украинской власти».

«И какую-то моральную точку зрения иметь по этому поводу невозможно — я стою, и меня ломает и крутит. Мне, конечно, хочется зайти со своими ребятами с Донбасса туда и вопросы решить на месте», — прокомментировал гость эфира.

Писатель Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе, являлся советником главы ДНР и заместителем командира батальона спецназа.