Токио, 28 сентября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Toyota Motor Corporation, крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, заявила, что вложит 500 миллионов долларов в американскую компанию Uber, чтобы помочь ей в развитии системы такси с самостоятельным вызовом и оплатой поездки через мобильное приложение.

Elliott Brown Офис Uber

Тoyota заявила, что инвестиции будут способствовать улучшению партнерских отношений между компаниями. Гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи отмечает, что данное партнерство является свидетельством заинтересованности в продвижении новейших технологий по всему миру.

По сообщениям NHK, японской центральной телерадиокомпании, было принято решение, что 4 автопроизводителя из группы Toyota Motor Corporation создадут совместное предприятие по разработке программного обеспечения для подобных автомобилей. Президент и исполнительный директор корпорации Denso Кодзи Арима заявил, что 4 компании объединят силы для продвижения технологии самообслуживания в такси, которая обеспечит людям безопасное передвижение на дорогах. Toyota Motor нацелена на коммерциализацию подобных технологий для внедрения на скоростных дорогах к 2020 году.