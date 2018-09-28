Абуджа, 28 сентября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Во время репетиции авиапарада в честь 58-й годовщины независимости Нигерии погиб пилот ВВС африканской страны, 28 сентября передает агентство Associated Press.

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По информации нигерийских СМИ, в ходе репетиции в Абудже столкнулись два истребителя F-7NI китайского производства.

Согласно заявлению командующего ВВС Ибикунле Дарамола, пилот истребителя F-7NI умер после «успешного катапультирования».

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