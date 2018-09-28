Калькутта, Индия, 28 сентября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Калькутте, столице индийского штата Западная Бенгалия, прошли протесты, инициированные правящей в Индии партией «Бхаратия Джаната Парти» против правящей в штате Западная Бенгалия партии «Олл-Индиан Тринамул Кангресс», в ходе которых было арестовано 1600 человек. Протесты были вызваны убийством двух студентов, расследование обстоятельств которого, по мнению протестующих, не ведется правительством штата.

(сс) Jaskirat Singh Bawa Полиция Индии

Как сообщает индийская газета «Джагран», между протестующими и активистами «Олл-Индиан Тринамул Кангресс» произошли столкновения, переросшие в общественные беспорядки — были разгромлены мелкие лавочки и магазины, перевёрнуты автобусы. Как заявила главный министр штата Западная Бенгалия Мамута Банерджи, «народ Западной Бенгалии осудил путь забастовок и погромов», представители БДП в свою очередь заявили, что протесты проходили мирно, а правительство штата применило «репрессивные меры к тысячам сторонников БДП».

Западная Бенгалия считается традиционно оппозиционным штатом по отношению к федеральному правительству, которым на данный момент руководит БДП. В преддверии всеобщих парламентских выборов 2019 года правящая партия стремится всеми силами мобилизовать своих сторонников и переломить ситуацию в штате.