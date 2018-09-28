Тюмень, 28 сентября, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В Тюмени 28 сентября 2018 года были эвакуированы из школы 900 учащихся. Причиной крайней меры стало распыление перцового баллончика в школьном коридоре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

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ЧП произошло около полудня в школе №22 Тюмени. При эвакуации дети подумали об учебной тревоге. Оказалось, что один из учеников распылил содержимое перцового баллона в коридоре. Пострадавших нет.

В результате сотрудники МЧС проветрили школу. Ученики второй смены приступили к учёбе вовремя.

Как сообщают в паблике «ЧС Тюмень», распыление перцовых баллонов случалось в школах города и ранее.

«Было подобное лет восемь назад, аккурат перед последним звонком. Малявка распылил несколько баллончиков, выводили всех. Реально дышать нечем было, глаза слезились. Выбежали кто в чём был: без курток и без вещей вообще. Только через полчаса запустили по человеку от класса, чтобы хотя бы сумки или куртки забрали», — сообщает один из участников паблика.

Тюменцы склоняются к мнению, что для профилактики подобных случаев необходимы рамки безопасности на входе в школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное ЧП произошло в гимназии города Ростова-на-Дону 18 сентября 2018 года. Ученики были также эвакуированы. Там пострадали от содержимого перцового баллона восемь человек, двоим из них потребовалась медицинская помощь.