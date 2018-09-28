Джелалабад, Афганистан, 28 сентября, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Официальные представители властей афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в результате операции Национального директората безопасности Афганистана было задержано несколько боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали организовать серию терактов в Джелалабаде.

Цитата из х/ф «Государственная граница. Красный песок». реж Борис Степанов. 1984. СССР Сдача оружия

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, силы Афганистана взяли штурмом укрытие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенное в уезде Суркх Род провинции Нангархар. В результате операции было уничтожено десять самодельных взрывных устройств.

Согласно заявлению официальных представителей местных властей, в провинции Нангархар продолжается проведение операций, направленных на задержание других боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вовлеченных в подготовку терактов.