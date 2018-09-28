Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. 27 сентября министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель аль-Джубейр на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что его страна «не собирается иметь дело с Катаром». Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, среди причин такого резкого заявления аль-Джубейр назвал непрекращающееся спонсирование Катаром терроризма на Ближнем Востоке с 1990-х годов и дестабилизацию обстановки в регионе в целом. Джубейр также обвинил Катар в том, что страна направляла огромные суммы денег в карман Касема Сулеймани, иранского военного деятеля, генерал-майора и командующего спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Министр иностранных дел КСА задался вопросом: «Как это вообще возможно? Если мы направим хотя бы один доллар Хезболле, у мирового сообщества уже появится повод для того, чтобы посадить всех нас за решетку». Аль-Джубейр призвал Катар пересмотреть свои взгляды на внешнюю политику страны и сделать то, что «это государство давно обещало сделать».