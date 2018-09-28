Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. 27 сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ответ на слова президента США о концепции «два государства для двух народов» преднамеренно выразил свое безразличие. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Либерман сказал, что «еврейское государство — это то, что отвечает национальным интересам Израиля», а палестинская проблема его и «вовсе не интересует».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Министр обороны Израиля сделал это заявление на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН за несколько часов до выступлений Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, и президента государства Палестина Махмуда Аббаса.

Ранее Трамп и Нетаньяху встретились в неофициальной обстановке, во время беседы президент США высказал свое мнение о том, что концепция «два государства для двух народов» — самое оптимальное решение палестино-израильского конфликта.