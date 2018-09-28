Иерусалим, 28 сентября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. На рекламных щитах иранского города Шираз появились плакаты в память о героях-воинах Ирано-иракской войны. Однако в качестве «героев» на плакатах по ошибке были представлены солдаты Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 27 сентября сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Israel Defense Forces Израильский солдат

По словам очевидцев, изображение солдат ЦАХАЛа провисело около недели до того, как местные жители не заметили некоторые несоответствия в форме военнослужащих. После чего рекламные щиты были убраны.

Иранская рекламная компания, занимавшаяся подготовкой и печатью рекламных баннеров, пока не прокомментировала случившееся. Предполагается, что работники типографии скачали изображение из базы данных, не проверив, к армии какой страны принадлежат изображенные солдаты.