Сеул, 28 сентября, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 27 сентября министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Ким Ён Чхун заявил, что Республика Корея и КНДР планируют создать единую рыболовную зону на западной морской границе и модифицировать северокорейские порты, что станет первым шагом в сотрудничестве в сфере рыболовства и морских ресурсов.

Эдуард Мане. Морской пейзаж. Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, министр обсудил межкорейские проекты во время визита в Пхеньян 18−20 сентября, когда он сопровождал южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ким Ён Чхун предложил модернизировать порты КНДР, расположенные на западном побережье — Нампхо и Хэджу, что должно способствовать развитию рыбной ловли и торговли в целом и сближению двух Корей.

Единая рыболовная зона расположится между южнокорейским островом Пэннён и северокорейской базой ВМФ у мыса Чансан.