Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 28 сентября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Прокуратура Ямала проверяет законность определения границ очага заболевания корью в городе Ноябрьске. В надзорном ведомстве откликнулись на жалобу 160 родителей ямальского муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Напомним, в Ноябрьске зафиксировано три случая заболевания корью среди детей. Источником заражения стало инфекционное отделение городской больницы. Корь в Ноябрьск «привёз» 10-месячный малыш, отдыхавший с мамой в крымском санатории, и подцепивший там инфекцию.

Управление Роспотребнадзора вынесло постановление о проведении в Ноябрьске противоэпидемических мероприятий. В итоге ребят, непривитых от кори, перестали принимать в детсады и школы. Эпидемиологи мотивировали строгую меру тем, что мама с малышом во время инкубационного периода посещала магазины и общественные места города.

Прокуратура на данный момент выясняет обстоятельства заболеваемости детей и были ли основания признать очагом весь город.

«В кратчайшие сроки проверка будет завершена и дана юридическая оценка законности принятого органами Роспотребнадзора решения», — заявила «Вестям-Ямал» помощник прокурора ЯНАО Татьяна Трубицына.