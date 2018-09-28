Стокгольм, 28 сентября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Швеции пассажирский самолёт саовершил экстренную посадку из-за возгорания одного из двигателей, передаёт 28 сентября телеканал SVT.

(сс) martindotpng Самолет

Как сообщается, самолёт авиакомпании SAS совершал рейс из Кируны в Стокгольм. Вскоре после взлёта пассажиры услышали два хлопка, после чего загорелся левый двигатель воздушного судна. Было принято решение совершить посадку в городе Лулео.

По информации телеканала, на борту самолёта находились около ста человек. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры рейса позднее были отправлены в Стокгольм другим самолётом.

Отмечается, что загоревшийся лайнер останется в аэропорту Лулео, где будет проведён ряд экспертиз для расследования причин инцидента.