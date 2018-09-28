Рига, 28 сентября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Байба Рубеса, исполнительный директор и председатель правления созданного странами Прибалтики совместного предприятия RB Rail, отвечающего за реализацию проекта скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica, направила совету компании заявление об отставке. Об этом сообщает новостной портал Латвии Delfi.lv.

Twitter: @rubesita Байба Рубеса (слева)

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Напомним, что Рубеса была назначена на эту должность в 2015 году, свое заявление об увольнении она направила за несколько недель до окончания ее полномочий, срок которых истекает в октябре 2018 года. В распространенном Рубесой сообщении для прессы говорится, что заявление об отставке вступает в силу с момента его подачи.

В заявлении RB Rail сообщается, что на ее место главы совместного предприятия Прибалтийских стран временно назначен финансовый директор и член правления Игнас Дягутис. Данное назначение подтвердил зампредседатель наблюдательного совета предприятия Каролис Санковскис, отметив, что отставка Рубесы примерно за месяц до истечения срока ее полномочий была неожиданной, но риска для преемственности деятельности компании нет.

«Эта отставка состоялась до срока, никто о ней не знал, для нас это тоже своего рода сюрприз. Но в любом случае в плане преемственности предприятия никакого влияния нет, временно исполнять обязанности назначен Игнас Дягутис — финансовый директор и член правления предприятия. Он назначен решением наблюдательного совета», — передает слова Санковскиса агентство BNS .

Ранее ИА REGNUM сообщал о возникшем конфликте между Б. Рубес и акционерами из Литвы и Эстонии, которые выразили недовольство работой главы предприятия. В марте этого же года министр транспорта Литвы Рокас Масюлис заявил о том, что руководители компании должны уйти в связи с вотумом недоверия со стороны большинства акционеров.

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На пресс-конференции Рабеса заявила, что верит в успех проекта Rail Baltica, однако видит риски для его успешной реализации. По ее словам, структура RB Rail нуждается в изменениях, иначе всегда будет возникать риск конфликтов. Она также добавила, что существующая структура вызывает беспокойство, так как и проект, и сама компания RB Rail «становятся конкретно частью бизнеса литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai»

«Я решила уйти в отставку сейчас, чтобы поделиться с гражданами Эстонии, Латвии и Литвы своей озабоченностью тем, что перед проектом Rail Baltica встает большой риск по причине решений наблюдательного совета и поведения и решений получателя выгоды от проекта», — заявила Байба Рубеса.

«У нас есть много замечаний и к самому руководителю, не хочется повторяться. Я лишь подчеркну, что как Lietuvos gelezinkeliai, так и министерство (коммуникаций и транспорта Литвы — BNS) и Rail Baltica statyba — все партнеры литовской стороны участвуют в проекте интенсивно (…), внося свой вклад в прогресс (…) Брошенные обвинения, по нашему пониманию, являются лишь интерпретациями», — ответил Санковскис на критику Рубесы.

По мнению латвийского министра сообщения Улдиса Аугулиса, Латвия с 2015 года целенаправленно развивала проект, добилась успехов и отставка Байбы Рубесы не помешает реализации проекта

«Проект развивается в соответствии с подписанными межгосударственными и договорами ЕС. Страны договорились о его реализации на уровне правительств и выполняют договоренности. Хотелось бы подчеркнуть, что Латвия — отличница в реализации проекта, так как первой из его участников решением кабинета министров еще в 2016 году утвердила расположение магистрали и в 2018 году подписала договор о проектировании», — отметил Аугулис.

Отставка Рубесы является следствием давнего конфликта по поводу роли и полномочий компании RB Rail, а если говорить откровенно, то идет процесс борьбы между литовскими и латвийскими железными дорогами, а также аффилированных с ними компаний за контроль над предприятием, который получает финансирование из ЕС. Напомним, что общая стоимость проекта до 2026 года составляет — 5,8 млрд евро. Речь в первую очередь о борьбе над закупками, которые надо будет объявить для проектирования и строительства Rail Baltica.

Сама Рубеса считает, что сейчас вопрос лежит исключительно в политической плоскости, он зашел в тупик и выйти оттуда может только в том случае, если начнутся переговоры на уровне премьер-министров. Рубеса всегда отстаивала позицию «отцов» проекта: во главе должно быть качество работ, закупки должны быть централизованными, а гарантированно оставить в странах Прибалтики надо только те деньги, которые сами страны на проект и выделят. Именно с помощью такой позиции проект удалось «продать» Еврокомиссии, выбив невиданное для таких мегапроектов софинансирование. Председатель наблюдательного совета RB Rail и гендиректор Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве сообщила для агентства BNS, что для поиска руководителя нанята компания по поиску персонала Amrop, кроме того, планируется объявить открытый конкурс. По неофициальной информации, акционеры хотели бы, чтобы новый руководитель компании был не из прибалтийских стран, а из Польши или Финляндии.

Примечательно, что в тот же день, когда было подано заявление Рубес, комитет Еврокомиссии по внутренним транспортным сетям ЕС (TEN-T) принял практическое решение по проекту железнодорожной магистрали Прибалтики. Предполагается, что решение станет предпосылкой для предоставления проекту финансирования и определит его цели, индикативный тайм-план и структуру управления его реализацией.

«Это решение Еврокомиссии касается пяти стран-членов ЕС — Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, прямо или косвенно участвующих в реализации проекта Rail Balticа. Данное решение было перед принятием согласовано со всеми пятью странами», — пояснил координатор проекта Кристьян Кауниссааре.

По его словам, решением устанавливаются цели и направления деятельности по проекту Rail Balticа как трансграничному транспортному коридору по оси Северное море — Балтийское море, а также сроки его реализации. Документ устанавливает структуру управления проектом и порядок предоставления отчетности по нему. Стоит однако отметить, что окончательно это решение должно еще быть утверждено Европейской комиссией.

Основной момент принятого решения заключается в том факте, что оно служит предпосылкой к тому, чтобы проект получил финансирование из средств фонда Connecting Europe Facility (CEF) как соответствующий его уставу. На данный момент условиям фонда соответствует единственный проект железной дороги Эвора-Мерида между Испанией и Португалией. В случае, если решение комитета получит официальное подтверждение от ЕК, у совместного проекта прибалтийских республик может появиться шанс оказаться в числе приоритетных объектов финансирования, то есть получить еще больше колоссальных суммы от ЕС.

Таким образом, вокруг проекта и самой компании складывается сложная и запутанная ситуация, из нее можно выделить несколько возможных вариантов развития проекта в будущем.

Позитивный вариант развития требует политической воли от руководителей стран, которые должны договориться на высшем уровне и оставить предприятие RB Rail главным централизованным и контролирующим органом. Проект продолжает жить, но со сдвигами в сроках реализации: 6−12 месяцев. Чтобы уложиться в такой план, договариваться нужно уже сейчас и очень быстро.

Второй вариант подразумевает победу одной из лоббистских групп железных дорог — Латвии или Литвы соответственно. Проект продолжает жить, но его финансирование будет нечестным с распределением по принципу «свой — чужой».

Третий — наиболее вероятный — заключается в продолжении конфликта между основными заинтересованными игроками, который приведет к тому, что никто ни о чем не договорится и пройдут все сроки. В дальнейшем это приведет к тому, что проект теряет софинансирование от ЕС (85%) и сам по себе затухает.