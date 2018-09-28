Тула, 28 сентября, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» проходит в Туле на площадке кластера «Октава» с 26 по 28 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Участниками фестиваля стали специалисты по архитектуре, медиа, дизайну и урбанистике из разных регионов России. Глава региона Алексей Дюмин принял участие в круглом столе стол «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития», состоявшемся в рамках фестиваля 28 сентября.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

Глава региона отметил, что тематика фестиваля созвучна процессам, которые сейчас идут в регионе, и самый яркий пример таких процессов — реализация проекта «Тульская набережная».

«Тула развивается, преображается. Город становится более открытым в самом широком смысле слова — здесь создаются новые современные объекты, притягивающие креативную молодежь. Это и городское пространство «Искра», и, конечно, кластер «Октава». У нас много продвинутых ребят, которые генерируют интересные идеи, и мы с ними находимся в диалоге. Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга. Тогда креативное лидерство станет реальным инструментом развития общества», — считает глава региона.

То, что в Туле идут большие трансформационные процессы, и что город становится центром притяжения для интеллектуалов и креативной молодежи, отметил и директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

В ходе дискуссии ее участники рассказали о собственном опыте реализации проектов по изменению городской среды. Так, по словам куратора Центра современного искусства «Заря» (Владивосток) Алисы Багдонайте, для развития территории важно превратить ее в «место действия» — место, где происходят интересные современные процессы, что привлекает как наиболее активных местных профессионалов, так и специалистов из других городов.

Арт-куратор и основатель московского Творческого объединения «Артмоссфера» Сабина Чагина рассказала о роли стрит-арта или искусства граффити в изменении облика городов и о проблемах, возникающих из-за того, что многие люди пока воспринимают граффити как проявление вандализма.

Алексей Дюмин заметил, что в Туле такого восприятия давно нет: сегодня власти сами ищут и привлекают к сотрудничеству по оформлению городских ландшафтов молодых художников, работающих в жанре стрит-арта, и они добавляют красок в жизнь областного центра.

Арт-менеджер, художник, архитектор, директор фестиваля «Архстояние» и куратор проекта «Арт-Овраг» (г. Выкса Нижегородской области) Юлия Бычкова рассказала об эффективности арт-проектов в сфере урбанистики. Опыт проекта «Арт-Овраг» особенно интересен тем, что Выкса — моногород, где сейчас градообразующий завод модернизируется и нуждается в специалистах с новым мышлением. И проекты в сфере искусства как раз помогают сформировать у жителей города такое мышление. Кроме того, они могут приносить не только культурный, но и экономический эффект, в том числе создание новых рабочих мест. По словам Юлии Бычковой, подобные проекты могли бы быть реализованы и в моногородах Тульской области.

«Здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные идеи, но пока они остаются уделом лишь немногих. А нам важно вовлечь в эту работу как можно больше наших ребят, заинтересовать их, показать новые возможности для их развития. Поэтому все, что было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено и применено на практике», — резюмировал Алексей Дюмин.