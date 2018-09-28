Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» (Burger King) может быть наказана за использование неуместной рекламы, которая оскорбляет чувства жителей города на Неве. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.

Https://www.facebook.com/peter.lidov/ Реклама «Бургер Кинг» (цитата со страницы в Facebook)

Пользователи соцсети обратили внимание, что по городу ходят промоутеры сети «Бургер Кинг» в майках, на которых по-английски написано: «В этом городе вы не умрёте от голода».

«А как вам, петербуржцы? Поведёте своих детей в БК? Теперь не только корону дадут, но, может, и майку подарят — будет повод поговорить о войне. Расскажете, что в январе 2019-го — 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 632 253 человека погибли от голода. Но город выстоял, ваши деды и прадеды победили, и теперь у вас есть «Бургер кинг», — написал в Facebook Пётр Лидов-Петровский.

Как передает 78.ru, в самой сети «Бургер Кинг» уже заявили, что произошло недоразумение, и они не хотели никого оскорбить. Там утверждают, что этот рекламный макет использовался только в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 и не должен был попасть в Петербург. В компании пообещали изъять и утилизировать продукцию с упомянутым текстом. При этом обращают внимание на то, что на русский язык фраза на плакате переведена как «С нами не пропадешь».

«Наша компания с глубоким уважением относится к истории России, поддерживает фонд ветеранов, и любой подтекст или шутки по данной теме для нас неприемлемы и табуированы», — заверяют в «Бургер Кинг».

В свою очередь, Санкт-Петербургское управление ФАС сообщило журналистам, что в ближайшее время решит вопрос о возбуждении административного дела по признакам нарушения «Закона о рекламе» в отношении сети ресторанов «Бургер Кинг».

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Как напоминает ИА REGNUM, это далеко не первый скандал с рекламой «Бургер Кинг». 19 июня 2018 года, во время ЧМ-2018, на официальной странице Burger King Russia во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сеть ресторанов пообещала выплатить 3 млн рублей и обеспечить пожизненным запасом бургеров девушек, которые забеременеют от звёзд мирового футбола. После того, как провокационная запись вызвала бурную реакцию пользователей сети, её удалили.

В конце марта, после трагедии в «Зимней вишне», пользователей сети возмутила фотография, сделанная в одном из ресторанов сети Burger King, на которой запечатлен экран с надписью «Скорбим. Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».