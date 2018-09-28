Рига, 28 сентября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, в Киеве с участием представителей посольств Латвии, Литвы и Белоруссии состоится торжественная церемония запуска первого поезда сообщением Киев — Рига.

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По маршруту Киев — Рига поезд также проследует через столицы литовского и белорусского государств — Вильнюс и Минск соответственно. Как сообщает Sputnik, поезд Киев — Рига будет отправляться один раз в неделю. Время отправления поезда из Киева — 14:07, однако посадка завершается в 13:42, далее двери вагонов закрываются и начинается паспортный и таможенный контроль. В Минск поезд будет прибывать в 23:35 (время в пути 9 часов 53 минуты), в Вильнюс — в 4:25 (время в пути 14 часов 43 минуты), в Ригу — в 9:06. Таким образом, время на всем участке пути составит 19 часов 24 минуты.

В соответствии с информацией на сайте Украинской железной дороги («Укрзализныця») на первый рейс поезда было продано около половины билетов. К настоящему времени из 252 мест в семи купейных вагонах проданы 132, соответственно, свободными остаются 120. В единственном вагоне люкс в составе поезда 18 мест, из них билеты куплены на 10. Что касается цен, то стоимость билета в вагоне купе из Киева до Риги составит около 69 евро, в вагоне СВ — 137 евро. Из Киева в Вильнюс в купейном вагоне билет стоит 51 евро, в СВ — 102 евро. Билеты в купе Киев — Минск стоят 57 евро, СВ — 111 евро.

По сообщению пресс-службы «Укрзализныця», на данный момент на главном железнодорожном вокзале Киева завершают обустройство специального пункта для таможенного контроля пассажиров «поезда четырех столиц». Первый путь вокзала «Киев-Пассажирский» уже снабдили «красным» и «зеленым» коридорами для осуществления таможенного контроля. Там же размещены указатели для пассажиров. Пограничный контроль будет осуществляться во время движения поезда.