Джакарта, 28 сентября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Несколько мощных землетрясений у берегов Индонезии 28 сентября вызвали цунами, передаёт Associated Press.

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве, 1823-1831

Как сообщается, волна цунами обрушилась на остров Сулавеси. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Напомним, в Индонезии сегодня произошли три землетрясения подряд, самое мощное из которых — магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 80 км к северу от города Палу на острове Сулавеси, очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.