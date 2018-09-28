Рига, 28 сентября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Рижском порту уже следующей весной планируется начать постройку первого терминала сжиженного природного газа (СПГ), об этом сообщает издание la.lv. Подрядчик проекта — предприятие Kundziņsalas dienvidu projekts, планируется, что терминал построят примерно за два года.

妖精書士 Терминал СПГ

По словам председателя правления фирмы Дмитрия Артюшина, главная цель строительства терминала — обеспечить сжиженным газом сателлитные регазификационные станции Латвии, Эстонии и Литвы. На сателлитных станциях находятся криогенные цистерны с регазификаторами и регуляторами параметров газа.

Такие станции можно построить там, куда нельзя довести трубопровод. Благодаря этому предприятие создаст нишу для бизнеса и поможет повысить эффективность смежных отраслей. О том, где будут размещены такие станции, Артюшин не рассказал, но совсем скоро одна из них — с годовым потреблением около десяти тысяч кубических метров — будет построена.

Проект не рассматривается как крупномасштабный, так как всего в терминале одновременно смогут находиться примерно 3% от всего потребляемого в Латвии природного газа. Дополнительно в терминале будет предоставлена возможность заправки газом судов, которые используют его как топливо.

«Суда заправляют дизелем, мазутом — а можно будет и СПГ, потому что европейским регулированием предусмотрено, что до 2025 года такая возможность должна появиться в каждом важном порту», — рассказал предприниматель.

В связи с тем, что в Латвии сложно обстоять дела с частными инвестициями, проект будет реализоваться в сотрудничестве с одной или двумя крупными западными газовыми компаниями. Как указал Артюшин, проект планируется реализовать поэтапно. Первоначальные инвестиции составят не менее 50 миллионов евро, а к концу проекта его стоимость может достигнуть 100 миллионов.

«Нужно понимать, что каждый участник проекта должен принести добавленную стоимость. Мы тоже еще учимся, потому что такого опыта в Латвии нет ни у кого»,— рассказал предприниматель.

К работе над проектом были привлечены: французские проектировщики Sofregas (бывший Gaz de France), они создавали проект самого терминала, и крупнейшие латвийские газовые проектировщики Olimps, которые участвовали в строительстве терминала СПГ в Клайпеде.

Как сообщает Sputnik. Латвия, министерство экономики Латвии в курсе проекта и помогает разобраться в законодательстве. Важно что, министерство поставило условия для всех проектов СПГ — никакого привлечения государственного финансирования.

В министерстве также считают, что строительство терминала сжиженного газа в Латвии — это хорошая новость для рынка газоснабжения, особенно с учетом того, что проект развивается по инициативе самих инвесторов с помощью частных инвестиций. Также развитие инфраструктуры СПГ, по заявлению латвийского ведомства, позволит увеличить доступность газа в регионы, где исторически не была создана инфраструктура газопроводов.

«Он (терминал СПГ) расширит круг доступных источников поставки природного газа и будет способствовать использованию газа, например, в отрасли морского и автомобильного транспорта — такое использование признано перспективным и на уровне Евросоюза», — рассказали в министерстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в последнее время основным поставщиком СПГ в Прибалтику выступает Россия. Так, например, по итогам первого полугодия текущего года в Эстонию экспортировано уже 8 700 тонн российского СПГ — рост составил 55%. Кроме того, российский СПГ у Eesti Gaas стали охотно покупать также латвийские и польские компании.

Недавно также российский бизнесмен Михаил Скигин, совладелец «Петербургского нефтяного терминала», инвестировал три миллиона долларов в проект латвийской электростанции, работающей на СПГ, который будет поставляться из России.