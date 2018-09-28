Москва, 28 сентября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Внешний долг России за первое полугодие 2018 года снизился на $27,4 млрд и по состоянию на 1 июля составил $490,7 млрд. Такие данные приводит 28 сентября пресс-служба Банка России.

CafeCredit.com Долговое бремя

Напомним, что в июле ЦБ оценивал внешний долг России в $485,5 млрд. Таким образом, регулятор повысил свою оценку долга на $5,2 млрд или на 1,1%.

По мнению Центробанка, на снижение долга в первом полугодии оказало кумулятивное воздействие сокращение средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в российских банках, задолженности по привлечённым из-за рубежа ссудам и займам нефинансовых организаций, а также долговых обязательств по номинированным в российских рублях суверенным ценным бумагам, находящихся в портфеле нерезидентов.