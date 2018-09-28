Киев, 28 сентября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Украинские «срочники» не участвуют в гражданской войне в Донбассе, заявил начальник отдела комплектации и призыва главного управления персонала Генштаба Украины Валерий Дендебера, сообщил 27 сентября официальный сайт Минобороны Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Военнослужащих срочной военной службы Вооруженные силы Украины не привлекают к проведению операции объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что смешанный принцип комплектации ВСУ — призывниками и контрактниками — является распространённой европейской практикой и соответствует стандартам НАТО.

Напомним, украинское командование с октября по декабрь 2018 года планирует призвать в ряды ВСУ около 18 тыс. человек.

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