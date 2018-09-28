Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Петербургские депутаты намерены запретить детям в возрасте до 14 лет посещать квесты. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в аппарате единоросса Дениса Четырбока. Соответствующий документ он разработал совместно с однопартийцем Александром Ходоском.

Иван Шилов ИА REGNUM Бункер, Холодная война, ядерный удар

По мнению парламентариев, несовершеннолетние «зачастую не способны предвидеть последствия своих действий», так что участвовать в экстремальных квестах для них опасно.

Для нового регулирования депутаты хотят ввести в законодательство понятие «квест» как «интеллектуальное развлекательное мероприятие, проводимое в помещении, покидание которого участниками мероприятия невозможно до решения поставленных организатором мероприятия задач посредством применения умственных или творческих способностей участников».

Единороссы предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, в которых они проходят. Они напоминают о несчастных случаях, которые происходили в Петербурге с участниками квестов.

Так, в апреле 2018 года во время проведения квеста «Голодные игры» девушка должна была скользить по тросу, однако тот не выдержал и оборвался, участница получила сложный перелом позвоночника. Еще одну петербурженку годом ранее при прохождении квеста ударили топором по ноге.

«Квесты сейчас находятся на пике своей популярности, и чем острее ощущения, тем больше они привлекают людей, особенно подростков. Некоторые организаторы в погоне за новыми оригинальными задумками и вовсе забывают про соблюдение каких-либо границ. Дети хотят оценить свои возможности, преодолеть страх, посмотреть на реакцию сверстников, но иногда такие походы на безопасные, казалось бы, игры заканчиваются в больнице», — заявил Денис Четырбок.

Он также собирается выдвинуть аналогичную инициативу и на федеральном уровне.

Заметим, Четырбок очень обеспокоен «нелицензионными» развлечениями в Петербурге. Он уже предложил штрафовать на десятки тысяч рублей тех людей, которые забираются на крыши зданий. Единоросс требует жестче наказывать тех, кто «несанкционированно» проникает на крыши многоквартирных домов и других высотных объектов. Для этого, на его взгляд, необходимо внести поправки в федеральный КоАП.

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Если его инициативу одобрят, то за «незаконные экскурсии» по крышам граждан будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей. Причем за селфи и рассказы о приключениях в соцсетях полагается отдельное наказание рублем, убежден Четырбок.

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