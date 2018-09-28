Москва, 28 сентября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Школьный аттестат с отличием будут привязывать к результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам. Приказ об изменении порядка выдачи документов о среднем образовании разработало Министерство просвещения РФ.

Kremin.ru ЕГЭ

Согласно проекту, на аттестат с отличием смогут претендовать ученики, которые не только получили все пятерки по итогам выпускного класса, но также набрали 70 баллов по русскому языку, 70 баллов по профильной или 5 баллов по базовой математике. По мнению Министерства просвещения, такая мера снизит число случаев, когда ученики в некоторых регионах массово получали золотые медали, после чего сдавали ЕГЭ на тройки.

Сейчас диплом с отличием получают школьники, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили пятерки по всем учебным предметам, который изучали на уровне среднего общего образования.