Латвия встаёт на путь Украины, Грузии мешает Россия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Россия — Киргизия: динамика развития отношений;
- Латвии угрожают гражданской войной по сценарию Донбасса;
- Развитию Грузии мешает «агрессивная и аннексионистская политика России»;
- Судебный спор с Бельгией назвали пиар-акцией Google;
- Укреплению рубля мешает риск санкций.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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