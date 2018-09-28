Токио, 28 сентября, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Опубликован рекламный ролик документального фильма об истории одной из работ известного японского аниматора Хаяо Миядзаки. Видео было выложено 27 сентября на YouTube-канале GKIDS Films.

Цитата из м/ф «Гусеница Боро». Реж. Хаяо Миядзаки. 2018. Япония Приключения мохнатой гусеницы

Данную картину снимали более двух лет. Она расскажет зрителям историю о том, как в 2013 году аниматор решил снять свой первый короткометражный фильм с использованием компьютерных спецэффектов.

Читайте также: В сети появился первый трейлер фильма «Спасти Ленинград»

Однако Миядзаки долгие годы был ярым сторонником рисованной анимации, и переход к использованию новых технологий дался ему нелегко. Возникла даже угроза срыва проекта.

Напомним, в 2013 году 72-летний Хаяо Миядзаки объявил о том, что он уходит из мира анимации. Однако без дела у него сидеть не получилось, и он решил выпустить короткометражный фильм «Гусеница Боро», идея которого у него возникла ещё в тот момент, когда будущий всемирно известный аниматор учился в начальной школе.