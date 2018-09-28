Владимир, 28 сентября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области 28 сентября провели первое заседание нового созыва. В повестке заседания не оказалось вопроса о назначении члена Совета Федерации от законодательной власти региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Такие вопросы с кондачка не решаются»

По словам депутата Владимира Киселева, который был избран председателем парламента, вопрос не был включен в повестку, так как не все партии определились со своими претендентами. В частности, как сообщило издание «Зебра ТВ» со ссылкой на Владимира Киселева, еще не согласована кандидатура от фракции «Единая Россия». Ее утверждение должно пройти на федеральном уровне.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас Владимирскую область в Совете Федерации представляют член «Справедливой России» Антон Беляков (был назначен экс-губернатором Светланой Орловой) и Сергей Рыбаков, назначенный депутатами прошлого созыва заксобрания. В ближайшее время состав должен поменяться. Так, своего представителя должен назначить новый губернатор Владимир Сипягин. В его списке три кандидата. Это депутат заксобрания Сергей Корнишов, редактор СМИ и областной депутат Иван Лютков, а также начальник департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания» Александр Пронюшкин. Также представителя должно делегировать в Совет Федерации законодательное собрание региона.