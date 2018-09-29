Москва, 29 сентября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. В проектно-сметной документации на благоустройство улиц столичного района Измайлово отсутствуют сведения о прохождении процедуры государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями 174-ФЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила муниципальный депутат района Надежда Загордан. Она отметила, что часть территории района подпадает под действие законодательства об особо охраняемых природных территориях. В связи с этим в прокуратуру Москвы было направлено обращение с просьбой произвести соответствующую проверку, а также признать результаты закупки недействительными и не допустить заключения контрактов и начала работ до получения по проектам положительного заключения государственной экологической экспертизы и согласований, требуемых для начала работ.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Прокуратура города Москвы

Отметим, на сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены материалы на проведение работ реализации строительных работ по благоустройству территории от 5-ой до 15 Парковой ул. района Измайлово. Часть улиц является территорией ООПТ «ПИП «Измайлово», а следовательно подпадает под действие законодательства об особо охраняемых природных территориях. Так, планируется осуществить благоустройство территории сквера Молодожёнов на 9-й Парковой улице, зоны развлечений и спорта для детей и взрослых, а также зоны отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны и выполнить работы по освещению пешеходной зоны.

В соответствии с п.4.1 ст.12 ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществить на землях особо охраняемых природных территориях регионального значения, должна пройти государственную экологическую экспертизу. Однако в документах отсутствуют какие-либо сведения о её прохождении. Кроме того, в соответствии со п.5 ст.18 174-ФЗ «положительное заключение государственной экологической экспертизы является одним из обязательных условий финансирования и реализации объекта государственной экологической экспертизы».

«Должностные лица ГБУ «Жилищник района Измайлово» принимавшие решение о размещении заказов без получения государственной экологической экспертизы, согласований органов местного самоуправления, размещая заказы 1−6 ПИП «Измайлово» без проведения экологической экспертизы, действовали с очевидным для них превышением полномочий. Указанные решения не могли быть ими приняты без проведения установленных согласований и получения заключений (разрешений)», — говорится в тексте обращения прокурору Москвы.

В обращении также перечислены другие нарушения процедуры закупок, в отношении которых необходимо провести проверку. Кроме того, по словам депутата, в районе есть другие проблемы, в частности, связанные с застройкой жилой территории. Так, часть зданий отдаётся под застройку коммерческим жильём или под стартовые площадки для программы реновации, например, группе ПИК отдан стадион «Спартак» в Измайлово.

«Сейчас наша группа муниципальных депутатов подняла вопрос об отставке главы муниципального округа Измайлово, достался с прошлого созыва, с 2008 по 2013 год был ИП, что запрещено. Подали по 131 ФЗ о его отставке в связи с нарушениями законодательства, подали в мэрию, ждём ответа Собянина», — добавила депутат.

Напомним, ранее неизвестные нападавшие разбили автомобиль Надежды Загордан, залив машину кислотой. После этого женщина обнаружила на пороге своей и родительской квартиры свиные головы с воткнутыми в них ножами. Похожая история несколько недель назад произошла с другим муниципальным депутатом Москвы из района Печатники, в разбитую машину которого были подкинуты свиные головы. Он сообщил, что район является проблемным — есть несогласие с градостроительной политикой мэрии Москвы, а также экологические проблемы. Так, 18 сентября Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) в очередной раз зафиксировала в Печатниках несанкционированные навалы мусора.

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