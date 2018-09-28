Киев, 28 сентября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. За прошедшие девять лет иностранцы усыновили более 8 тыс. украинских сирот, сообщило министерство социальной политики Украины 28 сентября на официальном сайте ведомства.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Усыновление

«За период с 2008 по 2017 годы на Украине было усыновлено 27 035 детей-сирот и детей, лишённых родительской заботы, из них в семьи граждан Украины — 18 748», — сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года Верховная рада отказалась упрощать процедуру усыновления украинских детей иностранцами. Депутаты опасаются, что дети могут попасть в руки однополых извращенцев.

Отметим, что с 2013 года в России действует мораторий на усыновление российских сирот гражданами США. Почти все дети, которых планировали усыновить американцы, нашли российских родителей.

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