Махачкала, 28 сентября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Между столицами Азербайджана и Дагестана планируется установить прямое авиасообщение. Предварительная договоренность об этом достигнута между генеральным директором аэропорта Махачкалы Арсеном Пирмагомедовым и председателем правления ассоциации туризма Азербайджана Нахидом Багировым.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

В рамках Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку 27 сентября стороны подписали меморандум о сотрудничестве в вопросе запуска авиарейсов, сообщила помощник гендиректора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова. В 2018 году из Махачкалы открыто прямое авиасообщение с Казанью, Ростовом-на-Дону, Краснодаром.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы будет увеличен в 2018 году, по словам премьер-министра Дагестана Артема Здунова, почти на 200 тыс. пассажиров — до 1,2 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство аэропорта «Уйташ» в Махачкале весной 2018 года заявляло, что в скором времени могут быть организованы перелеты в Китай. Прорабатывается возможность запуска международных маршрутов в Грузию и Азербайджан.

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