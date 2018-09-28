Владимир, 28 сентября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Владимирской области на первом заседании 28 сентября приняли закон, согласно которому назначенцы на должности заместителей губернатора будут согласовываться с депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект вызвал жаркое обсуждение депутатов, в частности, из-за того, что подписывать закон, вероятно, будет Светлана Орлова, которая пока исполняет обязанности губернатора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Против принятия законопроекта выступил и избранный губернатор Владимир Сипягин, присутствовавший на заседании. Он сначала предложил исключить поправку из повестки, а получив отказ депутатов, попросил заксобрание не поддерживать нововведения. Также против принятия закона именно на первом заседании выступила фракция КПРФ. Как заявил депутат от КПРФ Сергей Казаков, депутаты пытаются «спеленать» губернатора. По мнению Максима Шевченко, также представляющего КПРФ, депутаты и вовсе высказали неуважение к избирателям, которые проголосовали против Светланы Орловой.

«Это попытка поставить под контроль нового губернатора», — сказал Максим Шевченко, пожелав депутатам принять то, что «Орлова проиграла».

Сторонники принятия закона заявили, что он своевременен, так как именно сейчас начнется активная фаза назначения заместителей губернатора. В частности, председатель заксобрания Владимир Киселев заявил, что у Владимира Сипягина недостаточно опыта, что может привести к кадровым ошибкам, которые допускала и Светлана Орлова.

Закон не смогли принять с первого раза. Для того, чтобы он был принят, необходимо было 26 голосов в поддержку, но столько голосов не набралось. Из-за этого было назначено повторное голосование.

«Возможно, кто-то ошибся», — сказал Владимир Киселев, объясняя причины повторного голосования в ответ на возмущения коммунистов. Позже появилось другое объяснение: кто-то из депутатов не проголосовал.

В итоге за принятие закона проголосовали уже 26 человек. Закон был принят сразу в двух чтениях.

ИА REGNUM напоминает, что в законодательном собрании Владимирской области большинство мест — 23 из 38 — занимают депутаты от партии «Единая Россия». Такие результаты дало голосование 9 сентября. В этот же день прошел первый тур губернаторских выборов, по итогам которого ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур вышли кандидат от «ЕР» и действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Победу с результатом в 57% голосов одержал Владимир Сипягин, Светлана Орлова получила 37,46% голосов.