Вильнюс, 28 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Сотрудники службы охраны государственной границы Литвы пресекли попытку незаконного ввоза в Литву янтаря, сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, в литовском ведомстве.

Ирина Семеняченко ИА Красная Весна Янтарь

Контрабанда была обнаружена в тайнике автомобиля 51-летнего гражданина России, который пытался въехать в Литву через КПП Морское-Нида на Куршской косе. Тайник был оборудован в двойном дне багажника автомобиля Mercedes Benz. Всего было изъято порядка 3 кг сырца янтаря.

Отметим, тема развития янтарной отрасли в Калининградской области, пресечения контрабанды и вывоза сырья за рубеж, а также переработки янтаря в регионе 26 сентября поднималась на встрече губернатора Калининградской области Антона Алиханова с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.