Киев, 28 сентября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В 2018 году на Украине тарифы на газ для населения могут вырасти до 500 долл за 1 тыс. куб. м газа, если правительство не продлит действие постановления №187, которое обязывает «Нафтогаз Украины» и облгазы поставлять газ по текущим ценам — 247 долл. Об этом 28 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Правительство должно продлить действие постановления №187 и возложить спецобязательства на НАК и облгазы по поставке газа для населения по тем ценам, которые есть на сейчас. Если такое решение не принимается, тогда цена на газ (для населения — ред.) автоматически становится рыночной. А рыночную цену мы сейчас видим для промышленности от 14,5 до 15,5 тыс. грн с налогами и транспортом. Т. е. конечная цена больше 500 долл.», — сказал Землянский.

Он упрекнул Киев в повышении цен на газ на 260% с 2015 года.

«Оппозиционный блок» обещает снизить цены на газ до 150 долл. — это реально. Но тогда не будет премий в десятки миллионов долларов. Вот в чем проблема», — считает Землянский.

При этом эксперт упрекнул руководство «Нафтогаза» в неспособности выполнить свои обещания до 2020 года поднять добычу газа до 27 млрд куб. м.

«У нас хватает собственного газа для потребностей населения, правда, нужно докупить еще 1,5 млрд куб. м, но мы говорим о государственном газе «Укргаздобычи». Есть еще 4,5 млрд куб. м газа, которые добывают частные компании. В среднем Украина добывает 20 млрд куб. м газа в год. Но в этом году добыча газа «Укргаздобычей» не растет. Мы, конечно, посмотрим по итогам года, но за первое полугодие она вышла на те же показатели, что и за прошлый год. Нам же обещали в 2020 году поднять собственную добычу газа до 27 млрд кубов. Господин Витренко (коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко) в 2016 году говорил, что мы ежегодно будем на 15% наращивать добычу газа. По нулям. По 2017 году «Укргаздобыча» из 30 млрд, которые должны были быть направлены на инвестиции, освоила 9 млрд», — возмутился Витренко.

Как сообщалось, 26 сентября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что, по прогнозу Нацбанка, в 2018 году тарифы на газ для населения повысятся на 25%.

«Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ, а он предусматривает рост тарифов на 25%», — рассказал Рева.

Напомним, ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что правительство договорилось с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения. В сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательных для получения нового кредита, в частности, реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.