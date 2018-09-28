Лондон, 28 сентября, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Свой план выхода Великобритании из Евросоюза обнародовал бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Документ политического деятеля, которого считают вероятным будущим претендентом на пост премьер-министра страны, опубликован в газете The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Отмечается, что план Джонсона, состоящий из шести основных пунктов, является альтернативой существующим предложениям британского правительства.

Первый пункт плана предусматривает отмену всех положений плана действующего правительства Соединенного Королевства. Во втором пункте содержатся предложения по отказу от поддержки Северной Ирландии путем сохранения ее членства в едином рынке Евросоюза.

В третьем пункте своей программы Джонсон указывает на необходимость обсуждения с Брюсселем перспектив заключения итоговой сделки по Brexit по канадскому варианту, когда за модель берется соглашение о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Канадой.

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Четвертым пунктом плана Джонсона выступают предложения, связанные с укреплением пограничного контроля, в пятом говорится о подготовке Brexit без заключенного соглашения с Евросоюзом. Шестой пункт предполагает немедленное начало после выхода из ЕС переговоров о свободной торговле с другими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что если бы в Великобритании состоялся повторный референдум по вопросу выхода страны из ЕС, большинство британцев проголосовало бы против указанной процедуры.

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