Рим, 28 сентября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Действия спекулянтов на бирже после принятия решения о высоком уровне дефицита бюджета Италии не вызывают удивления — у них такая работа, зато удивительными кажутся действия политических спекулянтов — оппозиционеров, отмечают обозреватели Affari Italiani в пятницу, 28 сентября.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Смягчили падение

28 сентября итальянские биржевые котировки снизились более чем на 2,5% вследствие решения правительства о принятии бюджета с дефицитом на уровне 2,4% ВВП. Утверждение бюджета с высоким уровнем дефицита обусловлено желанием правительства выполнить свои предвыборные обещания.

Правительство намерено ввести так называемый «доход от гражданства» и «пенсию гражданина» — минимальный доход любого гражданина Италии будет составлять не менее 780 евро. Также запланировано частичное снижение пенсионного возраста в соответствие с правилом «квоты 100»: выйти на пенсию сможет гражданин, у которого сумма прожитых лет и трудового стажа составляет не менее 100. Кроме того, отменено ранее планировавшееся на 2019 год повышение НДС.

Даже в случае проведения новых выборов победу на них одержат те же партии — «Лига» и «Движение 5 звезд», отмечают обозреватели издания. Социологические опросы показывают, что и уровень доверия к правительству, и совокупный рейтинг двух правящих партий превышают 60%.

Учитывая это обстоятельство, оппоненты правительства должны отказаться от логики «чем хуже — тем лучше», потому что единственное, к чему могут привести биржевые и политические спекуляции — это потеря управляемости и «летальный кризис системы», отмечают авторы.

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