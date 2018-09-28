Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В Петербурге обнаружили пропавшую голову русалки с барельефа исторического дома Николаевых на Садовой улице в центре города. Помогло стечение обстоятельств. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября петербургские градозащитники.

Градозащитное сообщество Петербурга Голова русалки

По их словам, фрагмент барельефа им передал неравнодушный петербуржец. Голова откололась и упала, он проходил мимо, заметил ее и забрал домой. Впоследствии гражданин передал фрагмент градозащитникам, а те отнесли в комитет по охране памятников (КГИОП).

«Чиновники комитета были удивлены необыкновенной находкой. При передаче присутствовали заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов и руководитель юридического отдела Жанна Трушина. Сохранность и объём работ по восстановлению барельефа предстоит оценить реставраторам», — объясняют активисты.

Трещина на барельефе русалки на доме Николаевых появилась еще в декабре 2017 года. Дом расположен на углу Садовой улицы и Банковского переулка, его украшают рельефы и скульптуры мифических существ. Трещину на русалке заделали штукатуркой, но, очевидно, работы были проведены некачественно. Полноценной реставрации она так и не дождалась.

Заметим, русалка в центре Петербурга сталкивалась и с другими трудностями: на нее нападали вандалы, разукрашивавшие краской губы и глаза.

Дом Николаевых является памятником истории и занимает собой целый квартал. Здание возвели в конце XVIII века, но в 1903 году архитектор Люцедарский перестроил его в стиле модерн и украсил барельефами.

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Напомним, это не первый раз, когда из-за некачественных работ в Петербурге страдают объекты истории и культуры. Так, в августе рабочие просверлили живот барельефу ангела на доме по Ропшинской улице, а в 2015 году барельеф нимфы на доме по улице Восстания и вовсе оказался изуродован в процессе неумелой «реставрации».