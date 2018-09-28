Ярославль, 28 сентября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. После пожара, случившегося 27 сентября на установке каталитического крекинга ОАО «Славнефть-ЯНОС», была проведена дополнительная проверка уровня загрязняющих веществ в районе предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Пожар на НПЗ

«В ночь на 28 сентября качество воздуха исследовано, в том числе при помощи аккредитованной мобильной экоаналитической лаборатории. Фактов превышения установленных предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ, в том числе на границе санитарно-защитной зоны, не зафиксировано. Загрязнения почвы и сточных вод также нет», — сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха в постоянном режиме.