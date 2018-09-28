Москва, 28 сентября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В России за неделю (17−23 сентября) рост цен на автомобильный бензин отмечен в 18 центрах субъектов РФ. Наибольший рост цен зафиксирован в Петрозаводске — на 0,6%, во Владимире — на 0,5%, в Кызыле и Благовещенске — на 0,4%, сообщили в Росстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Не изменились цены на бензин за неделю в Москве и Санкт-Петербурге. В пяти центрах субъектов РФ наблюдалось снижение цен на бензин, заметнее всего в Воронеже — на 0,2%.

В Москве цена бензина марки АИ-92 на АЗС составляет от 40,69 до 43,99 рубля за литр, АИ-95 — от 44,55 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,70 до 42,49 рубля, марки АИ-95 — от 43,80 до 45,84 рубля за литр.

Читайте подробнее: Пошли в наступление: что происходит с ценами на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС вышла с инициативой по наведению порядка на топливном рынке. Речь идёт о возможном распространении так называемых оборотных штрафов не только за некачественное топливо, но и за его недолив на АЗС. Недобросовестных владельцев заправок хотят наказывать штрафами не менее 500 тыс. руб. За повторное нарушение — не менее 2 млн руб.

Подробнее: Оборотные штрафы за недолив топлива и перспектива картельного сговора