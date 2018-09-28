Боровск, Калужская область, 28 сентября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В Боровске Калужской области бродячая собака напала и искусала 24 человека, сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации районной станции по борьбе с болезнями животных. По словам главного ветеринарного врач Боровской районной станции по борьбе с болезнями животных Анастасии Локтиной, среди пострадавших семеро детей.

Aron M Бешеная собака

Все укушенные обратились за медицинской помощью в больницу. Агрессивное животное было застрелено. Экспертиза показала, что собака была больна бешенством.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете ветеринарии при правительстве Калужской области, в Боровске и в деревне Воронино Бабынинского района будет введен карантин по бешенству. В Бабынинском районе был обнаружен труп бешеной лисы.

19 сентября 2018 года постановлением губернатора области был установлен карантин по бешенству в селе Передел Медынского района, где были обнаружены останки умершей от бешенства ентовидной собаки. Это 25 случай бешенства, зарегистрированный в Калужской области с начала 2018 года. В 16 случаях бешенство было обнаружено у лис.

По информации калужских СМИ в областном центре стаи агрессивных бродячих собак бросаются на прохожих. Так, на улице Труда в Калуге собаки едва не разорвали маленькие девочку, а работники предприятия, которое находится в калужском микрорайоне Терепец, ежедневно приходится обходить собачью стаю окольными путями, для того, чтобы попасть на работу.

В городской управе Калуги заявили, что отлов бездомных животных прекращен и возобновлен в ближайшее время не будет. Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области финансирование на отлов бродячих собак в Калуге не планирует, а в городском бюджете деньги на эти цели отсутствуют.